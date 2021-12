Si este puente de diciembre no te has ido de vacaciones, siempre queda otro plan: decorar tu casa con todo tipo de objetos navideños. No suelen faltar los espumillones, las luces parpadeantes, guirnaldas, árboles de diferentes tamaños en cada rincón, un belén o dos, las poinsettias de los bazares y un sinfín de elementos que aportan poco o nada de espíritu navideño. A veces, pecamos de excesivos y, por qué no decirlo, de horteras. Afortunadamente, todo eso puede cambiar siguiendo consejos que mostramos en el vídeo.