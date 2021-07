Pilar Bardem: instantes de una vida dedicada al compromiso y al amor por sus hijos

"Solo puedo confesaros, para quien quiera leerlo, que mis hijos , mi oficio y el compromiso con la sociedad y las causas que considero justas han sido y son mi vida ". Poco que añadir ante una declaración de principios de tal calado. Solo que Pilar Bardem, su autora, nacida en Sevilla en 1939, más de seis décadas de carrera, ganadora de un Goya a Mejor actriz de reparto en 1995 por 'Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto', más de 70 películas , más de 40 obras de teatro y una treintena de papeles en televisión , murió a los 82 años a causa de una enfermedad pulmonar, después de superar en 2000 un cáncer de pulmón y otro de colon. También superó el año y medio de pandemia y llegó a vacunarse contra la Covid . Ante sus problemas oncológicos de hace unos años, dijo que no quería hacerles una faena a sus hijos muriendo pronto. Ahora, no ha tenido más remedio que hacérsela.

Dos 'monstruos' del teatro, Rafael Bardem y Matilde Muñoz Sampedro, fueron los padres de Pilar, que aprendió a andar en el teatro María Guerrero, donde su progenitor era primer actor. De una humildad aplastante, decía que no le importaba ser "la hija de Rafael, la hermana de Juan Antonio y la madre de Javier". También era muy agradecida: empezó a actuar cuando ya había tenido a sus hijos, impulsada por los problemas económicos. "Pero la familia de los actores me recibió con los brazos abiertos. Como al soldado el valor, me dieron por supuesto el talento", explica en 'La Bardem: mis memorias'.