Grandes pensadores de la historia y numerosas figuras políticas parecían saberlo bien y no dudaron en convertirlo en un ritual inamovible, ya fuera secretamente o en mitad de una guerra. Winston Churchill, por ejemplo, no podía resistirse a la tentadora llamada de una siestecilla: “La naturaleza no había tenido la intención de que la humanidad trabajara desde las ocho de la mañana hasta la medianoche sin el refresco del bienaventurado sueño”, escribió en sus memorias. Hubo otros que no perdonen una cabezadita. Puedes verlo en el vídeo.