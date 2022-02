Sin embargo, el pompón en los dioses mitológicos no nació como un mero adorno para la cabeza, tenía una utilidad muy importante: identificar a quien lo llevaba . Con el paso de los siglos, las distintas culturas fueron adaptando su utilidad identificadora. Los sombreros con pompones se usaban como parte del uniforme militar de la infantería de Napoleón, donde su color denotaba la compañía a la que pertenecía el hombre: verde para la primera compañía, celeste para la segunda, naranja para la tercera y violeta para la cuarta, etcétera.

No somos clérigos, ni soldados franceses. Y mucho menos vikingos. Los pompones tuvieron un aumento en popularidad durante la Gran Depresión porque agregarlos al atuendo era una forma económica de adornar la ropa.

No fue hasta mediados de la década de 1960 que el sombrero bobble se convirtió en una prenda de vestir popular y en algo a la moda. Una parte importante de este cambio provino de un grupo llamado The Monkees, y más específicamente del miembro de la banda Michael Nesmith, quien usó un gorro con pompón en un programa de televisión.

Los gorros han sido durante mucho tiempo un clásico en la categoría de sombreros. Con algunos pequeños consejos, no puedes equivocarte al llevar este eterno favorito. Como regla general, los gorros con un corte más largo deben quedar sueltos en la cabeza. El ajuste ideal es aquel que queda al ras de las orejas en la parte inferior y deja suficiente espacio en la parte superior. Como variación, puede enrollar ligeramente el ala y/o tirar del modelo ligeramente hacia la zona de la frente. En cualquier caso, no hay que apretarlo demasiado: un gorro debe parecer siempre lo más informal posible. Así que nunca lo aprietes alrededor de tu cabeza.

Especialmente en los meses de invierno, el cabello se estresa rápidamente por los cambios de frío y calor en el interior. Los gorros adornan la cabeza sin un estilo elaborado. Para un look perfecto, el pelo debe llevarse suelto. Los flequillos deben estar ligeramente tirados hacia la frente. Las mujeres de pelo largo llevan el gorro de moda con una trenza que sobresale hacia un lado y que debe estar trenzada de forma suelta. Un moño llevado casualmente en la parte superior también va bien con el estilo típico del gorro.

La mezcla de estilos de prendas anchas y ajustadas se adapta especialmente bien. Pantalones vaqueros, un abrigo holgado con una camisa y un gorro informal. En general, si quieres añadir elementos informales a tu look, los gorros casi siempre encajan. Sin embargo, al menos una prenda debe ser de la categoría no convencional. Los sombreros de moda no combinan bien con los trajes clásicos, como los trajes o los abrigos elegantes.