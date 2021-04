De Amancio a Bezos: los primeros trabajos de algunos de los hombres más ricos antes de ser millonarios

Amancio Ortega

"Mi universidad es mi profesión. Mi trabajo es la dedicación plena. Al hablar de mi trayectoria se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente. Ahora lo echo en falta", dice Amancio Ortega en el libro "Por qué unas tiendas venden y otras no", de Luis Lara y Jorge Mas.