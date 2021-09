Los excesos del verano empiezan a pasar factura. La cerveza, el aperitivo, las raciones de fritura, los helados… todo suma y la cuenta va directa a nuestro colesterol. Con septiembre llega el momento del chequeo médico, de ver que todo está bien de cara al nuevo curso, porque, siendo sinceros, el año, para la mayoría, empieza este mes y no en enero. Volver a casa tras las vacaciones puede ser más traumático de lo que nos gustaría, especialmente si eres de esos que en unas semanas volverá a la presencialidad tras más de un año y medio de teletrabajo. Si a esto le sumamos la idea de volver a hacer tuppers y que sean más o menos equilibrados, la cosa parece que se nos va de las manos. Para ayudarte con este (mal) trago, te proponemos un batch cooking semanal con el que, además, ganarás la batalla a tu colesterol.

Tras el asueto veraniego, nuestro cuerpo necesita volver a lo de antes y no es tarea fácil. La organización y la planificación son fundamentales y por eso el batch cooking es una de las mejores opciones para volver a la rutina. Sin embargo, o sirve solo con preparar comidas sencillas que sean fáciles de conservar, también hay que apostar por la variedad y la densidad nutricional. Es decir, fijarnos en la pirámide de la dieta mediterránea para saber cantidades y proporciones. Además, a la hora de elegir, debemos optar por alimentos mínimamente procesados y no pasarnos con las cantidades, usando siempre el plato como medida para no excederse.