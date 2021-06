Ahora que llega el momento de dejar de ir enfundados contra el frío, puede que nos encontremos con que el lino o el algodón que usamos para no pasar calor dejan libres los kilos de más. Una buena opción para ir eliminándolos y conseguir un peso saludable es cambiar nuestra relación con la cocina . En Uppers hemos preguntado a los expertos en la materia y nos han dado dos consejos. Uno: contar con ingredientes frescos , de buena calidad y si son de temporada mucho mejor. Y dos: aplicar la forma más saludable de cocinar los alimentos .

En realidad, lo más cómodo sería todo en crudo, pero comer es un disfrute para los sentidos. Además, ciertos componentes de los alimentos no los podríamos asimilar si no estuvieran cocinados . El calor de los fogones, del horno o del vapor mata la carga microbiana perjudicial para nuestro organismo de la carne, el pescado o del huevo. Es la fórmula que elimina la mayoría de patógenos implicados en el desarrollo de intoxicaciones alimentarias.

Cocinar al vapor

Cocinar al horno

Requiere más preparación y tiempo que el vapor, pero da más juego a la hora de sorprender con las recetas. En este caso, que sea un método saludable o no depende del producto. No es lo mismo una lubina a la sal que un bizcocho de chocolate blanco. El truco es cocinar los alimentos con el aceite justo y no abusar de los ingredientes altamente calóricos.