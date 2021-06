Un horno de convección versión mini

¿En qué me fijo a la hora de elegir?

Aunque el funcionamiento de todas es similar, como pasa con todo, al comparar unas y otras no son exactamente iguales. Lo primero en lo que debemos fijarnos es en el tamaño. Para qué engañarnos, son electrodomésticos bastante voluminosos y, para que sea práctico, debemos tenerlo en la encimera si lo vamos a usar con cierta asiduidad y si no es así, querrás una fácil de almacenar. Así mismo, el tamaño del cesto es fundamental. No es lo mismo si quieres cocinar para uno o para una familia entera. Para que te hagas una idea, en un cestillo de 2,5 litros, caben aproximadamente medio kilo de patatas fritas. También, tienes que tener en cuenta que, a medida que funciona, se calienta más y más, por lo que el material con el que esté hecho es importante para que no irradie esas altas temperaturas hacia el exterior, también que cuente con un apagado automático y con elementos sonoros y visuales que avisen si se calienta de más.