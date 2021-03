La llegada de la Semana Santa, este año sin procesiones, trae consigo que las pastelerías y panaderías se llenen de uno de los productos que esperamos todo el año, las torrijas. De leche, de vino, de miel… todo vale siempre y cuando la jugosidad y dulzor sean protagonistas. Nos gustan. Nos encantan. Pero nuestra tripa no piensa lo mismo. La combinación de pan, azúcar y huevo, todo bien frito, es explosiva. No vamos a pedirte que no te las comas, que renuncies a ellas. Pero sí que te queremos ofrecer una alternativa más saludable con la que el pecado de probarlas sea mucho menor. Fáciles y rápidas de hacer en casa y, además, manchando menos. Toma nota.