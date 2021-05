"Cada maestrillo tiene su librillo" es un dicho muy común entre fogones, entre cocineros que para hacer un mismo plato tienen trucos diferentes , todos ellos válidos. Cada persona seguro que tiene el suyo propio para cocer un huevo y que quede al punto exacto que quiere, con la yema más hecha o más jugosa, para lo que el tiempo de cocción es clave si no quieres que el resultado no sea el esperado. Entre el gráfico que desvela los tiempos adecuados y el chef Kenji López-Alt , te damos todas las claves para conseguir el huevo perfecto.

¿Cuánto debe cocer?

De esta manera puedes conseguir siempre el punto de cocción exacto del huevo para el plato que quieras, teniendo en cuenta, claro está, que el agua está hirviendo, el momento clave para introducir el huevo. Entonces, solo queda contar. ¿Que lo quieres pasado por agua ? Pues no pases de los cuatro minutos , así la clara estará cocida pero la yema no.

Claves de experto para el huevo perfecto

Pero hay más, para conseguir un buen huevo entran en juego numerosos factores, algo que expone el chef Kenji López-Alt en su libro The Food Lab: better home cooking through science. Y los resultados están más que avalados, el cocinero ha pasado unas 80 horas trabajando e investigando sobre diferentes métodos para cocinar los huevos.