Uno de los platos más comunes en España es la croqueta . Da igual comerla en casa o en el bar, una croqueta pocos la rechazan. Según datos de 2020, se ve que el confinamiento animó ponerse manos a la obra en la cocina, porque el consumo de croquetas aumentó un 9'6% , consumiendo en los hogares españoles casi 15.000 toneladas de este manjar . Pero cuando las hacemos en casa, ya sean caseras o congeladas, a veces nos encontramos con un problema, mientras están en el aceite friéndose, se abren y, pese a que de sabor siguen estando buenísimas, no es lo mismo. ¿Qué puedes hacer para que no se rompan en el cocinado?

De bacalao, jamón, espinacas, cocido, pulpo, plátano… La variedad de croquetas ya es tan amplia que difícilmente hay persona en la faz de La Tierra a la que no le guste esa bola empanada. No cabe duda de que hacerlas caseras no es tarea fácil, pues hay que cogerle el punto a la bechamel para que queden exquisitas, un sabor espectacular que puede verse empañado porque al freírlas se rompan.