Todos conocemos parejas duraderas, felices, parejas que tras años de unión parecen disfrutar de unos lazos afectivos irrompibles. Sin embargo, no existe una receta universal para hacer que el amor perdure, y es que no son necesarias románticas proezas de película ni grandes gestos. No obstante, hay un ingrediente imprescindible: interesarnos por las necesidades de nuestra pareja, al igual que de las propias.