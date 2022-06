Ana Belén y Víctor Manuel celebran el 50 aniversario de su no boda: la intrahistoria de su enlace secreto

Ana Belén y Víctor Manuel han celebrado su 50 aniversario de casados con un viaje a Marruecos

La pareja se casó en Gibraltar para poder hacerlo por lo civil, por lo que no tiene validez en España

No solo es una de las parejas artísticas más aclamadas del panorama español, también lo son en el ámbito sentimental. Ana Belén y Víctor Manuel conforman una de las relaciones más estables y emblemáticas de España, un matrimonio que acaba de celebrar su 50 aniversario de boda siendo una pareja unida y llena de complicidad a la que el tiempo le ha permitido construir un proyecto de vida conjunto. No obstante, aunque para ellos sí están casados, si lo miramos desde el lado legal, nunca lo han estado a lo largo de estos 50 años.

La pareja ha celebrado su aniversario con un viaje a Marruecos que la actriz y cantante ha compartido en sus redes sociales con imágenes de los diferentes lugares que han visitado en sus vacaciones para celebrar el medio siglo desde que pasaron por el altar.

La no boda de Ana Belén y Víctor Manuel

El 13 de junio de 1972 Ana Belén y Víctor Manuel se daban el sí quiero en una ceremonia civil en Gibraltar. Ambos querían casarse por lo civil, pero en aquel momento no era una decisión fácil en España porque los trámites para lograrlo no eran precisamente sencillos. Por eso, según relata Vanity Fair, la pareja se enteró de que en Gibraltar casarse como querían era fácil y no existían impedimentos.

Fue entonces cuando tomaron la decisión de hacerlo. Cruzaron hasta el peñón desde Tánger siendo aún muy jóvenes, ella tenía 21 años y él 25, junto a sus familiares más cercanos y algún amigo cercano. La ceremonia fue rápida y para la noche de bodas ya estaban devuelta en Tánger antes de volver a España. "Regreso a Tánger", escribía la actriz en su post de Instagram sobre un viaje que seguramente le habrá devuelto a muchos recuerdos 50 años atrás.

Al final, la jugada hizo que despistasen a la prensa, que no consiguió imágenes del enlace de los artistas y tuvieron que ilustrarla con las de la boda ficticia que habían protagonizado en la película 'Morbo', en la que se conocieron y tras la que empezaron su idilio, "yo tomé la iniciativa porque me gustaba muchísimo", ha explicado Ana Belén. "Cenando una noche y un poquito borracha empecé con la cantinela de que el rodaje se iba a acabar, de que igual no nos volveríamos a ver. Al final cayó, pero me costó un huevo", y desde 1971 hasta ahora.

A pesar de haber pasado por el altar de la forma en la que la pareja quería y deseaba, a nivel legal su unión no es válida en España, por eso se habla de la no boda de Ana Belén y Víctor Manuel, que pese a no tener validez, no les ha causado problema alguno en su medio siglo de relación sentimental y profesional en la que nos han regalado dúos tan icónicos como 'La puerta de Alcalá' o 'Contamíname'.

Dos hijos y dos nietos

Ambos llevan una vida tranquila y sencilla pese a su popularidad en el panorama español, acudiendo con frecuencia al cine o al teatro y, eso sí, confiesan que les gusta gastar dinero en viajes, como este último a Marruecos para celebrar los 50 años de su aventura en Gibraltar.