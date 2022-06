La fuerza del primer amor: "Nos hemos vuelto a unir 40 años después, ahora mi vida está completa"

El primer amor suele recordarse toda la vida, aunque a veces no salga del todo bien. Muchas veces ese primer flechazo se consolida de tal manera que termina siendo la persona con la que compartes toda tu vida, pero lo dicho, no siempre es así. El amor no es para siempre, por lo que cada uno sigue con su vida. No obstante, a veces ese amor de la juventud vuelve y nos ofrece historias que bien podrían sacarse de una comedia romántica que hayamos visto en una sala de cine.