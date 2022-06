Rafa Sánchez recuerda su romance con Cristina Tárrega: "Esas curvas no se olvidan"

Durante la entrevista en el Deluxe también explicó que " el estribillo dice 'Mi mami no quiere verme con mujeres como tú' y eso no le sentó nada bien a Cristina", pero que aún así pasaron unos meses muy divertidos.

En esa entrevista aseguró que, hoy por hoy, disfruta "de un sexo muy libre, muy imaginativo, y a ese nivel me encuentro muy bien, como un pequeño adolescente. Nunca había ido de la mano por la calle con un chico, y con mi pareja lo hago de una manera muy natural. Cosas que anteriormente no había hecho, no porque no las sintiera, sino porque me daba un poco de vergüenza mostrarme de esa manera".