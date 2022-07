"Sabía que, de alguna manera, tenía que encontrar la forma de encarar su futuro, los niños no iban a tener problemas, porque Bertín es muy generoso, y siempre me ha dicho que no me preocupe, pero no quería seguir dependiendo de él. Cambié de vida con todas sus consecuencias”, reconoce.

En cuanto al corazón, ya estaba costumbrada a pasar tiempo sola, consigo mismo y le encanta. Reconoce que se lleva mucho mejor con Bertín desde que no tienen un desgaste diario y, aunque no está cerrada a conocer a alguien, reconoce que le da pereza y cierta desconfianza, por no saber cuál es el motivo claro de que se acerquen a ella. “Yo no necesito estar rodeada de gente, de ahí que mi mejor momento es cuando estoy sola en casa, aunque eso no significa que no me guste salir e incluso tontear”, concluye.