Romper antes o después de las vacaciones: una experta explica cómo hacerlo si ya lo tienes claro

Un tercio de los divorcios se dan después de las vacaciones de verano. No son las vacaciones en sí las que dinamitan la relación ; pero es el momento donde nos damos cuenta que algo falla. Durante el año la vida gira alrededor de la rutina, el trabajo y las obligaciones. Cuando llegan las vacaciones, aparecen las tensiones y discusiones, haciendo que las bases de la pareja se vean afectadas. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Los expertos de Psicopartner comparten algunas de las razones:

Al margen de que las vacaciones precipiten una crisis que ya existía o que sea la causa de una nueva , no hay mejores o peores momentos. Todo depende de nuestro estado emocional . "Estamos pensando en cerrar un ciclo, abandonar una realidad, algo que supone una pérdida y una tristeza que debemos permitirnos", explica la psicóloga Rocío Rivero en su libro 'Me cuesta estar bien''.

¿Cuál es el primer requisito que nos permitiría empezar el proceso? La aceptación. "Para realizar el proceso de cerrar un ciclo, es imprescindible aceptar que es necesario cerrar esa etapa, aunque no sea una situación deseada. La aceptación no es resignación porque la resignación conduce a la inacción, a no hacer nada, y precisamente tenemos que actuar", explica Rivero. ¿De qué manera?