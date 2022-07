"Quiero un hombre más joven": consejos para ignorar los estigmas de la edad en Tinder

Si quieres darte un paseo por estas aplicaciones y comprobar en persona si funciona o no lo de la edad, estos son los tips que deberás tener en cuenta , según los expertos de Tinder.

Haz de tu perfil algo divertido y fácil de leer. Y, sobre todo, con sustancia . Añade al menos tres pasiones o intereses, cinco fotos, e incluye mínimo once palabras en tu biografía. Es la manera perfecta de dar a la otra persona un impulso para que inicie la conversación.

En los primeros momentos, el concepto de 'compromiso' es ajeno a la relación, así que no dejes de conocer a otras personas con las que crees que puedes tener una relación.

A veces encontramos a alguien que nos gusta, pero que no encaja en nuestro tipo. El secreto está en el equilibrio: mantén la mente abierta cuando encuentres a personas que se salen de nuestro prototipo, pero tampoco dejes de ser fiel a ti mismo. Si tu intuición te dice que no hay que iniciar ninguna relación con esa persona, no lo hagas.