Confesar una infidelidad sí o no: en qué situaciones es mejor no cometer un 'sincericidio'

Cuando se comete una infidelidad, la duda que surge es si es mejor o no confesarla. En general, cuando el otro no lo sospecha ni lo ha descubierto y es un hecho aislado, la mejor alternativa es guardar silencio. En este caso, confesándolo sólo le causarás dolor a tu pareja. Nadie niega que la verdad es un valor primordial, pero si lo que necesitas es limpiar tu conciencia porque sientes mucha culpa, el trabajo emocional te corresponde solo a ti. Confesar una infidelidad esporádica no te hará más fiel y la relación se verá muy afectada.