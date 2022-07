Jennifer López y Ben Affleck ya se han casado: las razones del éxito de algunas segundas oportunidades

View this post on Instagram

La boda de los Bennifer es el ejemplo perfecto de una segunda oportunidad, una tentación habitual , aunque no siempre por razones románticas, sino por eso de "más vale lo malo conocido...".

Antes de iniciar la segunda vuelta, hay que plantearse si es o no una buena idea. Sebastián Girona , psicólogo especializado en vínculos y autor de los libros 'No te aguanto más' y 'Cada cual por su lado', comparte las principales claves. Girona sabe de lo que habla: en consulta recibe a numerosas parejas en busca de la estabilidad sentimental y, además, realiza una importante actividad divulgadora desde su cuenta de Instagram (@sebastiangirona).

Que las segundas oportunidades sean o no una buena idea dependerá de ciertas circunstancias y de ciertos factores que tienen que ver con las dos personas involucradas. Para el experto, son una buena idea cuando se deja pasar un tiempo, necesario para comprender la responsabilidad que tuvo cada uno en la etapa anterior.

Básicamente, hay tres pistas que nos permiten saber de qué tipo de relación estamos hablando. La primera es el tiempo. Cuánto más tiempo pueda pasar entre la primera ruptura y el inicio de la actual relación , mayor espacio voy a tener para revisarla. En ese sentido, el factor tiempo será clave: si yo vuelvo con mi ex dentro de dos semanas, nada va a haber cambiado, sino que va a esta r todo más o menos parecido .

Si el primer factor tiene que ver con la cantidad de tiempo, este tiene que ver con la calidad de ese tiempo . Es el momento de ver qué cosas pasaron en la relación anterior , en qué cosas me equivoqué y en qué cosas acerté.

Además, ir despacio también hará que si hay una nueva ruptura podamos gestionarla mejor. El hecho de volver no debe ser un punto de partida, sino de llegada. Y si todo esto no sirve, hay otras diez claves que nos pueden ayudar a decidir si merece o no la pena esa segunda oportunidad y lograr que funcione.