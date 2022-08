Si las bicicletas son para el verano, también lo es ese amor intenso, inolvidable y fugaz que suele ocurrir en las vacaciones. El idealizado amor de verano que hemos visto en tantas películas y leído en tantos libros es un clásico que se repite de generación en generación, y no necesariamente en la adolescencia. Cualquier edad es buena. Surge en un entorno idílico , alejado de nuestra cotidianidad, y eso hace que sea muy difícil de mantener el resto del año, pero no es imposible. Con la ayuda de los expertos de TherapyChat ofrecemos algunos consejos para mantener la llama encendida tras la época estival.

Lamentablemente, cuando toca volver a la realidad tras las vacaciones sale a relucir la otra cara de la moneda y la relación que surgió bajo unas determinadas condiciones no sostenibles suele atravesar problemas. De hecho, no necesariamente un estancamiento puede estar provocado por el fin de la época estival, sino que simplemente la relación no tenía una base sólida - afinidad, proyecto en común, confianza, sobre la que sustentarse y afianzarse.