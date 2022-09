La dependencia emocional en las parejas es un problema mucho más común de lo que creemos. Sucede cuando una de las dos partes siente una necesidad exagerada de recibir afecto del otro. Se anula totalmente y pasa a vivir la vida de la otra persona, como si no tuviera una propia.

Es un estado en el que te anulas completamente cuando estás con la persona o personas por las que sientes esa dependencia. Si vamos a un nivel más profundo, el problema principal es un estado de desconexión profundo contigo mismo y, para perpetuarlo, vives la vida de la otra persona que te hace seguir desconectado de ti mismo. La dependencia emocional es la consecuencia, no el problema . El problema es mucho más profundo que todo eso.

La dependencia emocional la motiva experiencias vividas desde que somos bebés , en las que nos hemos sentido solos, desatendidos. No hemos contado con los recursos suficientes para afrontar una situación y esa herida se va a ir repitiendo a lo largo de nuestra vida con la esperanza de ser sanada.

En las relaciones dependientes, suele haber un miembro que demanda continuamente y otro que se va o se cierra reaccionando a las demandas del primero. Por eso insisto en que ambos están afectados por la conducta del otro, o sea, que no son independientes emocionalmente el uno del otro.

No sientes paz en tu relación. Estás continuamente en un estado de miedo porque temes perder a la otra persona. No sabes tus gustos propios, ni qué te gusta hacer, ni tus comidas favoritas, ni tus películas favoritas. Sí sabes todo de la otra persona, pero a ti no te tienes en cuenta. Vives por y para la otra persona.