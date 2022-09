Paloma Cuevas y Luis Miguel han sido vistos varias veces este verano entre Madrid y Marbella. Cuevas se divorció hace dos años de Enrique Ponce, hoy enamorado de Ana Soria, y el cantante está soltero y sin compromiso. Las citas de estos guapos, ricos y famosos no tendrían nada de particular si no fuera porque El Sol ha sido uno de los amigos más íntimos del matrimonio Ponce-Cuevas.