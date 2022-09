Lo hemos notado e incluso lo hemos vivido. Ese interés de un miembro de tu grupo de amigos por otra persona del grupo, cada uno con su pareja. Hay una corriente de admiración mutua, que en el caso de uno de ellos quiere ir más allá. Estas historias de atracción por las parejas de los amigos son frecuentes . Y pueden ser muy incómodas para el que no tiene un interés romántico . También pueden ser letales para el grupo de amigos. Estamos ante uno de los temas más complejos de las relaciones personales. Pero, antes de ver cómo 'atacarlo', es necesario confirmar que hay más que amistad en esa relación.

Plantear o no el tema a la persona involucrada , depende de tu nivel de incomodidad . "En una escala de 0 a 10, siendo 10 el máximo, cada persona debe pensar en qué tramo está. Si siente que está en el 5 y que lleva con esa sensación de tres a seis meses , debe hablar con el interesado", señala Ferreiro.

Y ahí comienza el problema: ¿cómo hacerlo? "Siempre de manera inteligente e indirecta . Por ejemplo, se puede empezar con eso de "He leído que después de unos años de matrimonio, se puede sentir atracción por otras personas, ¿te ha pasado? ", sugiere la experta.

Si la respuesta es que sí, nos situamos en la posición contraria: no es tu caso , tú aprecias a tus amigos, pero nada más. Puede ser que la conversación dé lugar a otras variantes y se quiera ir más allá . En ese caso, hay que ser más contundente . "Ahí hay que decirle que quieres respetar las parejas y respetar la amistad. Es mejor que se olvide del tema porque te tiene idealizada o idealizado , no te conoce como pareja", asegura esta psicóloga, para quien puede ser normal que haya cierta atracción y confundir amor y amistad, siempre y cuando se establezcan las fronteras . "Está bien validar las emociones del otro poniendo límites", explica.

Si la persona no ha dicho explícitamente que se siente atraído por ti, hablar del tema en base a las señales es una de las líneas rojas que no hay que traspasar. "Nunca hay que decir directamente eso de "sé que te gusto". Lo va a negar, la persona afectada va a quedar mal y se va a creer mal ambiente. Siempre hay que hacer preguntas inversas para que esa persona no se sienta atacada y esté a la defensiva", asegura Ferreiro.