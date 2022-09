Mariposas en el estómago, miradas arrobadas, ese no sé qué que te acelera el corazón... Todos conocemos las señales del amor. Y todos sabemos lo poco que duran. Pero el amor es mucho más que el enamoramiento . Lo cierto es que estar enamorados facilita la convivencia, pero es un bien escaso. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra relación de pareja cuando el enamoramiento ha cedido? La coach Almudena Sos explica qué fases se atraviesa en una enamoramiento y qué podemos hacer para mantener nuestra pareja en perfecto estado.

¿Cuál es el punto en el que consideras que tu relación de pareja no es tan perfecta como pensabas?

A priori, es una pregunta difícil de contestar porque ¿qué es una relación de pareja perfecta? Cuando somos pequeños, nacemos en el seno de una familia y lo que ocurre en esa familia, para nosotros es "lo normal". No tenemos un sistema de referentes, claro. Luego, con el tiempo, a medida que vamos teniendo más ejemplos, vamos creándonos una idea de lo que debería ser una relación de pareja perfecta.

Cuando conocemos a alguien y nos enamoramos, lejos de las apariencias y de lo que la mayoría de la gente cree, lo que hace que nos enamoremos no es ni su físico, ni su carácter… Es un conjunto de cosas en la otra persona que nos hace sentir como si por fin hubiéramos encontrado la solución al dolor en muchos momentos de algo que ha ocurrido toda la vida.

¿Qué ocurre cuando ya no hay ese baile hormonal?

Al cabo de un tiempo, cuando acaba esa primera fase del enamoramiento, empezamos a ver a la otra persona tal cual es y nosotros empezamos a mostrarnos tal cual somos. Entonces vamos cayendo en la cruda realidad y vamos volviendo a nuestros problemas diarios y se nos reabren aquellas heridas que llevan tanto tiempo haciéndonos daño. Es cuando comenzamos a exigir a la otra persona que haga o no haga cosas para salir de nuestro malestar. Eso ocurre en ambos miembros de la pareja. En ese momento es cuando vemos que nuestra relación de pareja no es tan perfecta como pensábamos.

Durante el enamoramiento la otra persona tiene los cinco sentidos en ti, y tú en él. Cualquier gesto tuyo o comentario es perfectamente consciente. Cuando acaba esa fase es cuando reaccionas inconscientemente, en piloto automático. No vas a prestar tanta atención a las necesidades de la otra persona, y van a aflorar nuevamente tus heridas. Ahí vas a pensar: “No es quien yo creía que era… Me he vuelto a equivocar”. En ese momento es muy importante pedir ayuda porque, a partir de ese momento, la brecha se va a ir abriendo cada vez más.