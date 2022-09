Rosa Navarro, psicóloga y sexóloga de Diversual, cree que un motivo por el que se busca pareja con mucha prisa es "el no saber estar solo y querer evitar el duelo por la pérdida. A veces, ocupar el hueco que ha dejado la anterior pareja con una persona nueva no solo llena ese vacío de forma física, sino que puede generar un alivio al enmascarar los sentimientos y no tener que analizar qué ha fallado en la anterior relación".

No obstante, considera que las tornas están cambiando y también las relaciones de pareja , aunque aún tengamos pendiente dejar atrás los estereotipos masculinos y femeninos. "Todavía existen muchos hombres con dificultades a la hora de expresar sus sentimientos y puede afectar a la explicación que le damos a comportamientos de ambos géneros en situaciones tan cotidianas como el inicio de una nueva relación sentimental". Si no exterioriza su malestar, será complicado saber si la nueva pareja llega simplemente para cumplir el dicho "un clavo saca a otro" .

En opinión de Navarro, "que el hombre no hable o no exprese su duelo, no hace que deje de existir esa situación de duelo sentimental con sus distintas fases y consiguiente dolor". Reconoce que es posible que los hombres tengan mayor facilidad a la hora de rehacer su vida, pero en muchas ocasiones no se trata de una decisión aislada, basada en sus deseos, sino que hay otros factores. "Por ejemplo, los proyectos vitales y la situación en la que queda cada miembro de la pareja. Es común que, en el caso de haber hijos menores, estos permanezcan con la madre, lo que le resta a ella disponibilidad a la hora de iniciar nuevas relaciones. También cambia y altera sus prioridades". De acuerdo con esto, los hombres podrían buscar actividades y búsqueda de nuevas personas como una forma de amortiguar los efectos de la ruptura.