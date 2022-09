View this post on Instagram

La infidelidad es la primera causa que nos viene a la cabeza cuando pensamos en pérdida de confianza, pero no es la única. Cuando se oculta cualquier hecho relevante relacionado con el trabajo, las finanzas, la educación de los hijos o algunas cuestiones de salud o estilo de vida (decir que no fumamos cuando sí lo hacemos, por ejemplo) la confianza se va erosionando. De repente, esa persona adquiere una dimensión negativa porque ha sido capaz de mentir u ocultar algo importante para la estabilidad familiar o de la pareja.

Dicho de otra manera: el buen rollo brilla por su ausencia . En cada pareja, la complicidad se declina de diferentes formas, pero hay señales sutiles (a veces nada sutiles) que muestran ese índice cómplice. Si entre ellos hay cierta agresividad verbal, tienden a magnificar los fallos del otro, en sus conversaciones abundan los reproches o no respetan los turnos de palabra... no puede hablarse de complicidad.

Con los años todos cambiamos , forma parte del proceso de la vida. Algunos cambios vienen impuestos y otros son voluntarios, motivados por la propia experiencia y las ganas de mejorar. Estos últimos requieren cierta introspección, disciplina y esfuerzo , y no todo el mundo está dispuesto a vivir la aventura. "Estar bien" es uno de los argumentos más habituales para no querer cambiar y puede ser letal para la pareja.

La sexualidad puede ser un motivo de ruptura. A veces porque no hay sexo (o no hay sexo compartido) y, otras, porque es una manera de manipular al otro, hacerle sentir mal si no le apetece o no siendo receptivo a los deseos o los problemas de la otra persona. Esto es especialmente crítico durante la menopausia, un momento en el que el deseo sexual se ve alterado y para el que es necesario encontrar un cómplice que ayude a solventar esos trastornos. Por su parte, a partir de los 50, los hombres pueden empezar a padecer disfunción eréctil. La biología no ayuda en esta etapa, pero sí se puede reinventar el sexo a dos, aunque puede ser complicado si los dos miembros de la pareja no están convencidos.