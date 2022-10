¿Por qué algunas personas encuentran pareja enseguida y otras no lo consiguen? La periodista y astróloga Elva Abril lo explica en el libro 'Los 12 códigos del amor'

Muchas personas van cargadas de miedos inconscientes que les bloquean y hacen que repitan patrones hasta la saciedad

"La carta natal es un dibujo de cómo estaba el cielo en el momento en el que nacimos; con ella pueden establecerse paralelismos psicológicos"

¿Por qué algunas personas encuentran pareja enseguida y otras no lo consiguen? A veces hay circunstancias que impiden encontrar el amor. Pero otras veces es algo invisible que, sin embargo, coarta todos nuestros impulsos. Muchos de nosotros vamos cargados de miedos inconscientes que nos bloquean y hacen que repitamos patrones hasta la saciedad, incluidos los mismos tipos de personas.

Para la periodista y astróloga Elva Abril, autora de 'Los 12 códigos del amor' (Grijalbo), la Luna es clave en nuestro destino, ya que existen doce posibles patrones lunares, doce miedos inconscientes que definen cómo nos relacionamos. Tomar consciencia de ellos, y también de los planetas con los que interactúan, es imprescindible para cambiarlos, si queremos, y acceder a buenas relaciones. De estos temas y también de las heridas de la infancia que influyen en la vida adulta, hemos hablado con Elva Abril.

¿Cómo llegaste a la conclusión de que tus problemas sentimentales tenían una raíz externa?

Cuando ya tenía veintitantos veía como a mi alrededor mis amistades se iban emparejando, casando, en cambio yo no tenía pareja o cuando la tenía no me sentía cómoda y la cortaba al poco tiempo. Cuando estaba en una relación cambiaba mi forma de ser para agradarle al otro y eso me incomodaba y vi que algo estaba haciendo mal si no podía descansar en los brazos de otro y tener una relación fluida, cómplice y sincera. Así que admití que algo pasaba y me puse las pilas para ver qué nombre y apellidos tenía ese algo y cómo se podía solucionar.

¿Qué es una carta natal? ¿De qué manera puede ayudarnos?

La carta natal es un dibujo de cómo estaba el cielo en el momento en el que nacimos. De ahí, los astrólogos sacamos paralelismos psicológicos y de esta forma obtenemos una radiografía exacta sobre cómo funcionamos a nivel emocional. Nuestras heridas, miedos, bloqueos y talentos. Trabajar con la carta nos ahorra tiempo y energía, puesto que no es algo subjetivo que tú tengas que ver o decidir, sino que lo que está en carta está y lo que no, no está.

¿Qué hay sobre la Luna? ¿Está relacionada con el amor?

Es lo más importante. Muchos consideran que el planeta del amor es Venus y que, por tanto, para analizar nuestras relaciones tenemos que fijarnos en él. Yo discrepo y considero que lo primero que hay que analizar es la Luna, puesto que, a mi entender, trasladamos a nuestras parejas lo que no está resuelto con nuestros padres. La Luna nos habla de las heridas infantiles y de cómo vivimos el primer amor de todos, el de la madre (o persona equivalente), que luego repetiremos en todos nuestros vínculos. Las buenas relaciones se construyen entre dos personas adultas, pero para poder acceder a ello, primero tienen que estar sanadas nuestras heridas infantiles, sino serán estas las que cojan el volante.

¿Qué has querido contar en este libro?

El libro no mostrará nada que la persona no quiera ver. Pero si alguien está interesado en entender por qué repite patrones en sus relaciones o por qué estas no le satisfacen, en el libro tiene la clave. Todo se puede sanar, la carta no es una condena sino una información sobre nuestra tendencia innata a vivir de una forma u otra lo que nos pasa.

Algunas personas tienen facilidad para encontrar pareja y otras encadenan problemas. ¿Por qué?

El trauma es inherente al ser humano. A todos nos pasan cosas, pero no todos las interpretamos igual. Por ejemplo, todos hemos sentido rechazo alguna vez ¿verdad? Ya sea porque nos deja una pareja o porque no nos invitan a una fiesta. Pero a lo mejor a ti, el rechazo te remueve tu gran herida de infancia y a otra persona no. Eso es lo que hará que una misma situación para ti sea un drama y para otro no. Cuando sanes la herida base, las cosas que te sucedan ya no la removerán y por tanto podrás recomponerte mejor de los obstáculos, ser más objetivo y sentir más fuerza interior.

¿De qué manera ha cambiado tu vida después de estudiar astrología?

He podido entender dónde está mi lugar y sobre todo dónde no. Cuando ves la foto de quién eres por dentro entiendes que no se trata de cambiar, sino de aceptar. Hay cosas para las que no soy buena ni me siento cómoda. Antes me machacaba, me sentía culpable e intentaba aprenderlas a la fuerza. Estaba frustrada. Ahora simplemente las delego y me centro en lo que sí se me da bien. Y ahí soy muy buena, porque en lugar de buscar algo que no hay, potencio lo que ya tengo de forma innata. Esto me ha dado muchísima autoestima, paz interior y ha catapultado mi éxito.

¿Qué fue primero, la psicología o la astrología?

Mi padre era psicólogo clínico, así que supongo que algo llevo de cuna. Él me enseñó a hacerme preguntas sobre mí misma y a investigar sobre mis emociones. Cuando llegó el momento en el que tuve la incomodidad necesaria como para ponerme en serio con el tema del autoconocimiento probé varias técnicas y la astrología me cautivó por la precisión y claridad que me ofreció. La astrología me interesa siempre con esta intención de conocer y resolver mis conflictos emocionales, honestamente no me interesa ningún otro uso que se le pueda dar.

En cada capítulo parte de la experiencia de una celebridad. ¿Por qué?

Está demostrado que cuando disfrutamos aprendemos más y mejor. Por eso quería que el libro fuera ameno y me pareció una buena forma de arrancar cada tema. En lugar de estigmatizar la herida que me dispongo a explicar, quería empezar diciéndote "¿Ves? a esta persona que tanto admiras y que tan lejos ha llegado, le pasa lo mismo que a ti. ¿Te cuento más sobre esto?" Así uno entra con más ganas.

¿Y a la gente muy racional, o escéptica, qué le dirías?