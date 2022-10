Los síntomas de fatiga y agotamiento son solo algunas de las manifestaciones de este burnout. Además, las personas que lo sufren no logran conciliar el sueño, se sienten frustrados, culpan a las personas de su alrededor, prefieren aislarse y renunciar a la vida social, se sienten solos, sufren ataques de ansiedad… E incluso, pueden experimentar dolores musculares, cefaleas, problemas gastrointestinales, insomnio y cansancio extremo.

Los profesionales asocian como principal causa del burnt out amoroso la falta de autoestima y confianza en uno mismo. La sensación de fracaso en la pareja puede llevar a que cada uno se cuestione su capacidad de amar y ser amado. De manera inconsciente, tendemos a atribuirnos una responsabilidad excesiva ante los problemas. Esto hace que, además de desconfiar de nosotros mismos, lo hagamos con la gente que nos rodea, incluida la pareja.

La evolución de cada persona puede no ser coincidente . Cuando una relación comienza lo hace con las expectativas de ambos flotando sobre la pareja; pero la vida siempre tiene otros planes. Esas expectativas pueden cambiar con el tiempo e ir en direcciones opuestas.

Se trata de algo natural, ya que estamos en continua evolución y no se puede evitar. Ante este escenario, solo se puede ser honesto y preguntarse si la pareja que tenemos puede ser realmente nuestro compañero de viaje.

La falta de comunicación es la principal razón por la que una pareja acude a terapia. En muchos casos, los miembros de la pareja no solo sienten que no hablan lo suficiente, sino que cuando lo hacen el mensaje no expresa lo que cada uno quiere decir.