¿Encadenas parejas sin descanso? Puedes estar sufriendo cushioning

Viene de la palabra inglesa 'cushion' (cojín) y es, sencillamente, tener a alguien en el banquillo de suplente, por si la relación número 1 no funciona. Más que encadenar historias, el cushioner nunca rompe nunca de forma directa o clara, siempre lo deja ahí, abierto. No desaparece del todo, por si acaso.

El miedo de los que practican el cushioning es quedarse solos . Pero la ironía es que tienen más probabilidades de quedarse solos precisamente por sus semi-infidelidades. Las relaciones 'cojines' nunca son plenas , se trata de flirteos llenos de ambigüedades para engatusar a su corte de admiradores. Con ellos, se comporta de manera distinta a como lo hace con su pareja real, puesto que, en realidad, los 'cojines' no le importan de verdad.

Si quieres dejar de practicar el cushioning, no es demasiado difícil. Basta tener las cosas claras, desde el punto de vista sentimental y no hacerle a tu pareja lo que no te gustaría que hicieran contigo.