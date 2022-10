Por las circunstancias que sean, estás decidido a abrir tu pareja , pero no tienes ni idea de cómo hacerlo. Cada pareja es un mundo y el territorio es resbaladizo. Depende mucho de cómo puede responder la otra parte del binomio. Y ahí está la clave: ¿Cómo empezar?

Ya has hecho lo más difícil sacar el tema e iniciar la conversación. Puedes salir de dudas y confirmar que tu pareja no siente las mismas pulsiones o bien darte cuenta de que estáis en sintonía.

Lo más importante es aclarar que no queremos encuentros fortuitos, sino relaciones estables y largas con otras personas y compartir nuestra vida con ellas. El objetivo es establecer lazos fuertes, en la que la pareja primera no tiene que ser el centro. Respecto a lo que se puede contar o no de las nuevas relaciones, cada pareja debe acordar cuánta información dar, pero siempre es importante que prime la lealtad.