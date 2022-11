Gestionar el duelo por una infidelidad: qué hacer y qué evitar

Enfrentarse a una infidelidad es una de los conflictos más complejos con los que lidiar en una relación de pareja. Tendemos a analizar las causas, poniendo el foco en la propia culpabilidad. Sin embargo, no hay causas que permitan predecir cuándo o por qué nos van a ser infieles . Puede pasar en todas las parejas, con independencia de la edad, el nivel cultural y el socioeconómico.

Aunque saber que tu pareja te ha sido infiel no es lo mismo que enfrentarse a la muerte de alguien, es cierto que se da una situación de duelo por el que hay que transitar. ¿Cómo hacerlo? Según una encuesta realizada por la app de citas Adopte, el 66% de las personas encuestadas han sufrido infidelidad en alguna ocasión. Además, el 48% afirma haber sido infiel alguna vez en alguna de sus relaciones, frente a un 52% que afirma no haber sido infiel nunca. Para aquellos que sí han pasado por la experiencia, aquí van las conclusiones de la encuesta sobre lo que sí o no hacer.