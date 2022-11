La celestina que ha ayudado a encontrar el amor a miles de divorciados y viudos: "Las apps son las nuevas discotecas"

Estaba en la crisis de los 40, necesitaba un cambio profesional, me pregunté ¿Qué quiero hacer? Y en seguida lo tuve claro: Ser el camino más corto para encontrar pareja. No lo dudé y me puse en acción. Las 12 o 13 agencias que había en este momento en Barcelona eran muy pequeñas, normalmente regentadas por un solo profesional y atendía a las personas que se habían quedado viudas o las que, por motivos personales habían permanecido solteras.