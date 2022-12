Las líneas rojas son personales e intransferibles entre las parejas. Cada acuerdo va a limitar hasta dónde podemos llegar con las nuevas historias. "Mientras hemos ya decidido unos acuerdos y no se han vuelto a cuestionar, esos definen nuestra línea de fidelidad. Si tú y yo acordamos, por ejemplo, que tendremos siempre relaciones con preservativo con otras personas y un día yo no lo hago, eso es una infidelidad. Si acordamos que no repetiremos más de una noche con nadie y resulta que tú hace un mes que te ves repetidamente con otra persona y no me lo has contado, eso es romper acuerdos, es infidelidad", asegura Lidia Manot.