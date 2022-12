Existe el divorcio perfecto: Gema y Álvaro lo consiguieron, aunque algo amenaza ahora su armonía

Lo siguiente fue exponer la situación a los hijos con mucha claridad y transmitiéndoles su deseo de unidad y respeto. "Aquí no hay culpables ni víctimas. Alguno lo ha vivido con especial frustración, pero no hemos dejado de darnos apoyo y cariño unos a otros". Con la distancia que permite el tiempo, no sabrían decir si como pareja fueron realmente felices, pero al menos sí garantizan que se casaron enamorados y como padres se han sentido muy dichosos". Su intención ahora es demostrarle a Gema que no va a cambiar nada la cordialidad que habían conseguido y responder definitivamente que, definitivamente, existe el divorcio perfecto.