Las razones tras la separación de Preysler y Vargas Llosa: "Isabel marca a los hombres; Mario no gestionará bien la ruptura"

Más de 1.000 personas mayores de 70 años se separan al año en España, según datos del INE. La jubilación puede ser una etapa de inflexión. Puedes darte cuenta de que la persona con la que has convivido durante años no es la adecuada para ti. Las razones que pueden llevar a la decisión son múltiples, pero quizá hay una especialmente poderosa: "La rigidez mental. Con la edad nos hacemos más exigentes. Y llega un momento en el que haces un balance emocional y si ves que no te compensa, no sigues. Más aún cuando hay una diferencia de edad. Él va hacia la vejez, que es una etapa más problemática, y quizá ha pensado que no le compensa. También hay personas que quieren disfrutar de la vida, independientemente de la edad, así que si la convivencia desgasta, se acabó", asegura la experta.