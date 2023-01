Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado una segunda oportunidad. ¿Puede funcionar?

La psicóloga y terapeuta de pareja da los cinco errores que pueden hacer que la pareja falle

Una segunda oportunidad puede ser una buena o una mala idea. Todo depende de las circunstancias

Fue el culebrón del último trimestre de 2022 y también se ha propuesto serlo en el inicio de 2023. Tras anunciar su compromiso con Íñigo Onieva, Tamara Falcó cortaba su relación tras la salida a la luz de un vídeo del que era su prometido en una supuesta infidelidad. Después de meses llenos de información por ambas partes, donde hasta la vergüenza pública ha sido peor que la propia infidelidad, la pareja ha vuelto a darse una oportunidad. ¿Puede funcionar? ¿Qué errores hay que evitar para que esta vez funcione de verdad?

Para volver con una pareja anterior hay que tener varias cosas claras, especialmente el motivo de la ruptura o quién dejó a quién, principalmente. Pero como todo, que una segunda oportunidad sea una buena o una mala idea depende de las circunstancias de cada pareja o del tiempo que ha pasado desde la ruptura y del punto en el que se encuentra cada uno.

Támara e Íñigo no son los primeros, y tampoco serán los últimos, que vuelven a retomar un noviazgo, aunque en este caso entre la ruptura y la reconciliación hayan pasado apenas unos meses. Otro caso sonado es el de Jennifer López y Ben Affleck, que tardaron algo más en volver a encontrarse, exactamente 15 años desde que finalizaron su primer noviazgo. Ya en su día, la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro dio los principales errores que se suelen cometer y que llevan al fracaso una segunda oportunidad.

Las cinco claves para una segunda oportunidad

Una de las claves es no caer en la idealización, ni de la persona ni de la relación. "A veces no se limpian las heridas del pasado. Esto es muy importante. Imaginemos que un miembro de la pareja hizo alguna cosa reprobable en el pasado y que el otro sigue echando en cara esos errores. Esto no se puede hacer. Es importante hacer un ejercicio de error y cuenta nueva. Si no, es mejor no retomar la relación porque se va a caer en los mismos errores", explicaba la psicóloga.

Y partiendo de esa idealización, a veces se confunde una obsesión con el convencimiento de querer volver. Pero hay que estar seguro. “Hay personas que asumen todos los errores y que creen que tienen toda la culpa de todo. Pero eso no suele ser así. Hay que dejar claras las bases del compromiso. Lo más importante es comunicarse bien y saber por qué no funcionó en el pasado y llegar a pactos. Si no, se repetirán todos los fallos", aclara.

Además, para retomar una relación es importante hacerlo habiendo perdonado, sin la necesidad de echar nada en cara a la otra parte. “Cuando se vuelve hay que conocer los motivos que llevaron a la ruptura y los que nos llevan a volver. Si el motivo fue una infidelidad y ves que la persona no está comprometida y que, en realidad, no quiere estar solo, eso no va a funcionar", argumenta Ferreiro.

Para llegar a ese perdón es necesario saber qué les hizo romper y qué les hace optar por una segunda oportunidad. "Si el motivo es que tenemos miedo a estar solos, habría que pensárselo porque al final no vuelves por amor, vuelves por miedo. Si se vuelve es porque se está enamorado. Si no, va a haber daño", recalca la terapeuta.