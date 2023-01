Aparte de la vergüenza, propia y ajena, ¿qué emociones aparecen ante un escarnio así? "Aparece un volcán de emociones . La primera que surge es la ira porque nos están vulnerando nuestros derechos y nos están humillando. También aparecen la rabia y el resentimiento hacia esa persona. Es normal que surjan deseos de venganza. La venganza es un sentimiento muy primario . Es pensar eso de "cojo a esta persona y hago una 'contracanción", explica la psicóloga y terapeuta de pareja Lara Ferreiro, quien también establece una frontera entre las emociones primarias y la reacción : "Cuando alguna de estas emociones 'secuestra' tu cerebro, la corteza prefrontal, la zona lógica, se desconecta y emprende un camino hacia la amígdala, que es el volcán de las emociones. En ese momento, no se es lógico ni racional", explica.

También es posible que surjan sentimientos de miedo por si Shakira publica otra canción alusiva a su relación. ¿Podría ocurrir? "Yo creo que abundar en el tema no beneficia a Shakira. Esto no es músico-terapia, esto ya es pornografía emocional", asegura la experta. Ferreiro se declara "shakirista"; sin embargo es crítica con el tema: "me encanta la letra, pero al identificar a las personas con Ferraris o Twingos, está cosificando", señala