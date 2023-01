¿Y si estar en pareja fuera la manera en la que muchas mujeres se empobrecen? El dinero no da la felicidad . O sí. ¿Le preguntamos a Shakira? La colombiana ha encontrado la manera de monetizar su momento personal , como antes lo han hecho otros artistas hombres. Sin ir más lejos, Julio Iglesias retrató el fin de su matrimonio con Isabel Preysler en 'Hey', y el álbum 'De niña a mujer', en el que hablaba de la pubertad de Chábeli, su hija mayor, ha sido uno de los discos más vendidos del cantante.

Los asuntos financieros de una pareja sigue siendo un tema tabú incluso en el entorno familiar. Dilucidar a quién le compensa económicamente vivir en tándem es algo que se aborda aún menos. La versión más extendida es que la persona que menos aporta a la pareja se beneficia del que aporta más al permitirse algunas cosas que no podría con su sueldo. Cuando no lo hay, si uno de los miembros no trabaja o está en paro, la conclusión parecería más evidente.