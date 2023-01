La vida sigue en 'Up': Carl tiene su primera cita tras la muerte de su esposa

¿Quién no recuerda 'Up', la emotiva cinta de Pixar protagonizada por el entrañable (y cascarrabias) señor Fredicksen. En la película, los espectadores asisten al inicio de la historia de Carl Fredricksen y Ellie. Ambos personajes viven una de las historias de amor más preciosas de la historia del cine. Lamentablemente , Ellie fallece, dejando a Carl solo en el mundo . A partir de aquí, se desarrollan las aventuras que ya conocemos, con la icónica casa de globos flotando con destino a Cataratas del Paraíso.

El corto de Pixar recorre la vida de Carl tras los eventos de 'Up'. En él, el protagonista accede a tener una cita con una amiga. Sin embargo, el mundo ha cambiado en los últimos 20 años: ¿cómo es tener una cita hoy en día? Afortunadamente, contará con la ayuda del buen Dug, su mascota, que interviene para calmar sus nervios y darle consejos de cómo hacer amigos cuando eres un perro. No es exactamente lo mismo que en el mundo de los humanos (no está bien visto oler traseros), pero todo ayuda.