El matrimonio parece ser bueno para la salud. Incluso un mal matrimonio. No lo decimos nosotros, sino un estudio que confirma los beneficios de pasar por el altar, al margen de si termina siendo una relación ejemplar o no. La investigación afirma que el matrimonio ayuda a mantener el nivel de azúcar en sangre relativamente bajo, aunque la relación no sea perfecta. Según se dice en el estudio, publicado en BMJ Open Diabetes Research & Care, mantener una relación a largo plazo, ya sea negativa o positiva, influye de manera parcial en los niveles de glucosa en sangre de una persona.