Las cifras indican que no hay pereza a la hora de romper vínculos sentimentales. Tampoco parece que los haya para buscar nuevas parejas. El reto aquí es no cometer los mismos errores que nos llevaron a la ruptura anterior.

Para empezar, el escenario es bien distinto: a partir de los 50 no se trata de compartir techo, sino experiencias, algo que puede ser bueno en opinión del psicólogo Walter Riso , autor de 'De tanto amarte, me olvidé de mí' (Zenith).

El experto explicaba recientemente en un programa de radio la importancia de no convertirnos en una sola personalidad cuando encontremos una nueva pareja. Si bien forma parte del amor encontrar un espacio común, es aún más importante mantener espacios propios de intimidad donde poder cuidarnos y prepararnos para la experiencia conjunta. El experto lo dice así de claro: "Si tu nueva pareja no respeta tu territorialidad, no es la pareja adecuada para ti".