May Pang, la amante desconocida de John Lennon que Yoko Ono consentía

Era 1973 cuando Yoko Ono entró al despacho de May Pang , que entonces era la asistente personal de ella y de su marido para hacerle una petición porque su relación no pasaba por el mejor momento. “Él va a empezar a salir con otra gente y s é que tú estás soltera y que no andas detrás de John, pero necesitas un novio y creo que serías buena para él” , le dijo. Pang, como no podría ser de otra manera, prácticamente se quedó sin palabras.

El matrimonio no estaba pasando su mejor momento y, la crisis en el aspecto sentimental traspasó al ámbito artístico, a lo que se sumaban las inseguridades de Lennon ante su carrera en solitario o su abuso del alcohol , por no hablar de su control sobre Yoko Ono, a la que siempre acompañaba al baño, entre otras de las situaciones que se daban.

La artista estaba cansada y sabía que necesitaba un tiempo con Lennon, estar alejados, por lo que pensó que otra mujer debía cuidar de él, y no encontró a nadie mejor que a May Pang, a la que consideraba inteligente y atractiva, la mejor opción. Así, pese a la negativa inicial de la joven, mantuvo una relación con Lennon entre 1973 y 1975, cuando regresó por completo con Yoko Ono.

“Yoko no se dio cuenta de que lo nuestro iba a convertirse en una historia de amor. Creía que sería cosa de dos semanas”, explica Pang. "Por una parte, Yoko Ono se aprovechó de mi porque yo era ingenua. Por el otro, me hizo un regalo. John y yo nos enamoramos". Entonces, llegó la llamada de Yoko Ono en la que le decía que iba a volver con él. Una relación que no terminó ahí, sino el día en que Lennon murió. “Venía a verme en secreto, me decía que todavía me quería. Cosas muy íntimas. Lo nuestro no había terminado”.