Las diferencias de edad en las parejas, a debate: "Es una discriminación de la que no se habla"

En una reciente entrevista para este portal , Mejide reconocía que recibe críticas a diario por estas peculiaridades de su vida personal, aunque le consuela sentirse "vacunado" contra ellas y no sufrirlas. Y en la mencionada charla junto a los invitados, el catalán ha defendido que esta es una discriminación "de la que no se habla". El publicista se ha mostrado muy crítico con quienes hablan de abuso de poder en este tipo de vínculos personales.

Aunque, como ha contado en el 'Chester' en un primer momento los comentarios y habladurías sí hicieron mella: ella rompió con él ante el qué dirán inicial . "Rahola con un yogurín", recuerda ella que rezaban los titulares. Los prejuicios sociales y machistas, en sus palabras, le afectaron, pero Pilar y Roberto retomarían la relación posteriormente: "Después ya pasé de todo y me importó un pito", ironiza . "Vivimos tan atrapados por los prejuicios que ponemos en peligro lo fundamental de la vida, que son las relaciones personales", ha reflexionado Pilar.

Sobre ello ha hablado Javier en el programa, donde ha explicado que mantuvo en secreto la relación durante años debido precisamente a estas suspicacias. "Fue como si hubiese caído una bomba", comentó sobre el momento de publicación de la noticia de su compromiso. Rigau se ha quejado de que el estigma de "cazafortunas" o de tener un interés económico "ya no hay quien me lo quite". Rahola, de hecho, ha comentado en la charla que ella misma se lo creyó con respecto a Javier.