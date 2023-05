Dicen que las armas las carga el diablo, y el móvil , según el uso que le demos, puede ser un arma... de doble filo . Pero cuando se trata de asuntos de pareja (monógamas y con acuerdo de fidelidad , se entiende) la cosa puede volverse aún más compleja ya que los smartphone no son solo nuestra principal herramienta de contacto con... bueno, con todo, sino que es el espacio en el que dejamos el rastro de todas nuestras acciones , las que queremos contar y las que no.

Rocío Nieves Granados, abogada especialista en temas de familia es tajante: "Sin el consentimiento explícito, puede considerarse un delito de violación de la intimidad de tu pareja , esposa, esposo o quién sea". La revisión no consentida de los dispositivos de otras personas, asegura la abogada, estés o no vinculada a ellas, está protegida por el artículo 18 de la Constitución , que señala en su inciso tres que "Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".

"En los procesos de familia que he llevado, si se ha presentado como prueba es porque había consentimiento de la otra parte" dice Nieves Granados. La abogada asegura también que lo que sí se presenta habitualmente en los procesos son los mensajes remitidos entre ambas partes, que son admitidos sin problemas. La única opción de usar un material, digamos, sensible que exista en el móvil de tu pareja, sería para la abogada, que este haya sido visto de manera no intencionada y "se haga valer en juicio, requiriendo como prueba el análisis de los mensajes que pueda tener ese teléfono, justamente por no haber sido visto intencionadamente aunque haya desatado algún tipo de controversia. Con la previa autorización judicial es viable", afirma.