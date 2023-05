Desde tiempos inmemoriales, la monarquía británica ha sido una fuente inagotable de historias que han nutrido la obra de literatos, dramaturgos, cineastas y simples ciudadanos. El ceremonial de la coronación de Carlos Felipe Arturo Jorge Windsor Mountbatten como nuevo rey de Inglaterra podría ser un simple relevo entre monarcas si no fuera por la intrincada historia personal de sus protagonistas.

En sus 74 años, Carlos III ha vivido muchas vidas: ha sido el heredero, a disgusto de su padre, el play boy a su pesar, el marido de una fuerza mediática como Diana de Gales y, ahora, el monarca casado con la mala de la película: Camila Shand, su novia de toda la vida, la amante no tan en la sombra y la nueva reina. Podría decirse que, finalmente, el amor reina, aunque el camino haya sido doloroso. ¿Qué clase de pareja aguantaría estos 50 años de relación?

El matrimonio de Camila con el militar, sin embargo, no cortó el vínculo de los antiguos amantes. “En ese momento iniciaron una relación boomerang, con idas y venidas, y con un punto tóxico en el que hicieron daño a muchas personas. Recordemos los divorcios de ambos y la famosa frase de Diana de Gales ‘en mi matrimonio éramos tres”, advierte la psicóloga.

El amor de Carlos y Camila es de los que parece que pueden con todo. Pero, precisamente, es su largo historial de obstáculos (superados) el que puede imprimir cierto cansancio a la pareja real. Los años no perdonan. “Creo que Carlos III tendrá sentimientos ambivalentes. Por un lado, muchísima alegría por continuar con el legado de su madre junto a la persona que ama. Es la coronación del amor. Por otro, debe sentir miedo de no estar a la altura. La reina Isabel es la reina por excelencia, la comparación puede perjudicarle. Además, tiene que lidiar con la crisis del país y el problema de su hijo Harry, junto a todas las críticas a las que va a tener que enfrentarse. Y tengamos en cuenta que los dos son muy mayores”, reflexiona la psicóloga.

El reinado de Carlos no es fácil porque, como señala Lara Ferreiro, estar a la altura de Isabel II no es fácil; saber implementar los cambios que demanda una institución tan anacrónica en sí misma como es la monarquía, tampoco. Saber si el nuevo rey podrá actualizar el régimen que representa es una de las incógnitas de su reinado.

“Para Guillermo y Enrique no debe ser nada fácil admitir la nueva posición que adquiere la mujer que hizo tanto daño a su madre. Harry, de hecho, está traumatizado por la muerte de Diana y Guillermo debe tener sus fisuras. El príncipe Harry no ha sabido canalizar sus demonios y por eso está actuando de esa manera. Primero, por estar mal asesorado y, segundo, por no haber logrado superar los traumas de la muerte de su madre y la más reciente de su abuela”, asevera Lara Ferreiro sobre los hijos de Carlos III, los otros dos protagonistas de la coronación.