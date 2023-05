Conoció a su mujer, Elisa, en las fiestas de mayo de Badalona, en los años 60. "Éramos unos chiquillos -recuerda-. Unos quince años. Yo me había fijado en ella en el barrio, pero entones éramos muy inocentones y no nos atrevíamos a nada . Su padre tenía una tienda de ultramarinos y me imponía mucho saber que cualquier cosa que dijese o hiciese iba a llegar inmediatamente a sus oídos".

El baile en la plaza fue su ocasión, aunque confiesa que no hubo nada premeditado. "Primero hubo tonteo entre chicos y chicas. Ahí me di cuenta de que Elisa me gustaba de verdad y ella me devolvía las miradas, pero sin atrevernos más. A medianoche, empezó a sonar 'El reloj', de Lucho Gatica. La miré y le tendí la mano. No hizo falta preguntarle si me condecía el baile porque ella estiró el brazo y me sonrió. El baile fue la gran excusa para poder por fin acercarme a ella. En esa época, éramos nosotros los que teníamos que sacar a bailar y, sí, hay que admitirlo, si no espabilabas te tocaba bailar con la más fea".