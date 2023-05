El fenómeno que se ha duplicado con el cambio de siglo en Estados Unidos y se ha extendido al resto del mundo. Según un estudio publicado en 'The Journals of Gerontology', una de cada cuatro personas que se divorcia en ese país tiene más de 50 años. Bill Gates y su esposa durante 27 años Melinda Ann French Gates, hasta Jeff Bezos y MacKenzie Bezos son pruebas fehacientes de ello. Si bien la tendencia era patente desde hace unos años, la pandemia ha sido un revulsivo para este cambio de rumbo.

Con los hijos ya criados, el mayor reto para un divorcio a los 50 , no es la custodia de los hijos, sino los acuerdos económicos , la pensión compensatoria y el reparto de la vivienda.

Entre estas herramientas, destacan Hello Divorce y en España iUrisfy. Hello Divorce está creada por Erin Levine, experta abogada matrimonialista que, según explica en su web, decidió crear la herramienta después de ver cómo muchos divorcios que no eran complejos terminaban complicándose y encareciéndose. A partir de ahí, contrató a una empresa de desarrollo web y contactó con personas que habían pasado por un divorcio para comprender mejor qué salió mal y qué desearían haber tenido. Su valor diferencial está en su fácil acceso a la ayuda de expertos con tarifa fija (abogados, mediadores y asesores financieros); su ahorro en burocracia, con consulta telemática 24/7 y con asistencia en todos los aspectos de la transición de persona casada a persona divorciada.