Ana Rosa defiende "lo maravilloso" de tener camas separadas y baños independientes: ¿por qué es bueno para la pareja?

Ana Rosa Quintana ha confesado en su programa de televisión que prefiere no compartir baño con su pareja y se plantea si es mejor dormir juntos o separados, el famoso 'divorcio de camas' . Tras escuchar los testimonios de varios ciudadanos y de una experta, Ana Rosa es clara: "Me parece mucho más importante que tener las camas separadas. La auténtica intimidad es esa. ¿No os parece maravilloso que tengamos baños separados? Para mí, el lujo sería el tener dos baños que estén separados". A la presentadora se le escapa una sonrisa y fantasea con poder tener un cuarto de baño para ella y otro para su marido, el empresario Juan Muñoz. De hecho, le encantaría, pero "no hay para más" , concluye.

Cuando se vive en pareja, el objetivo es compartir la intimidad . ¿Y hay algo más íntimo que compartir baño y colchón? Probablemente no, pero, como en todo, también en este asunto hay que poner límites. Antes que Ana Rosa, la propia Michelle Obama admitió que tener baños separados era una de las claves de la felicidad de su matrimonio. "Tener baños distintos puede ser útil, básicamente porque evita posibles conflictos o posibles situaciones de fricción según los hábitos que uno tolere o no tolere del otro. Si uno tiene más manías que el otro, es más difícil que las tolere. Mantener un lugar separado, con cierta intimidad personal puede llevar a una mejor convivencia ", afirmaba Guillermo Fouce, profesor de psicología y presidente de la Fundación Psicología sin Fronteras, recientemente en Uppers .

"Casi siempre ocurre entre parejas de larga duración. El divorcio de camas suele ser un divorcio de vidas. Se da más en personas en torno a 60 años. Igual no se divorcian, pero ya han perdido la intimidad de la pareja, ya son más compañeros de piso. En las parejas jóvenes ocurre menos porque al llevar menos tiempo le echan más ganas", señala esta experta. Para Ferreiro, de hecho, es impensable no dormir juntos en la fase del enamoramiento y de los primeros años de convivencia. "Se ha comprobado que en el enamoramiento y en la zona de confort se duerme juntos. A partir de las crisis, las parejas pueden dejar de hacerlo. Y una vez que se van, ya no vuelven a la cama común", advierte la psicóloga, para quien el sexo también se resiente de este 'divorcio de camas', especialmente en el caso de las parejas románticas, aunque no tendría por qué ser así: "Algunas parejas se han dado cuenta de que las relaciones sexuales no solo se tienen que reducir a la noche, incluso pueden mejorar las relaciones si ambos aceptan con normalidad la situación", señala esta experta.