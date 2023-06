Más de 35 años casados: el secreto de dos psicólogos para que una relación funcione

No es fácil dar con él, cada pareja es un mundo y lo que puede funcionar con una puede no hacerlo con otra, pero John y Julie Gottman, dos psicólogos que llevan más de 35 años casados dedicándose principalmente a las relaciones de pareja, han querido explicar, desde su perspectiva, las claves principales.

Su experiencia, tanto personal como profesional, ha hecho que sepan “cómo construir una relación exitosa y duradera, pero eso no significa que no cometamos errores. Discutimos y nos gritamos. Somos humanos, pero hay una cosa que hemos aprendido a no hacer nunca, pelearnos cuando estamos emocionalmente desbordados”, señalan en CNBC.